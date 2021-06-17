Ливень в Краснодаре вызвал подтопления на 14 улицах

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Сильный ливень, прошедший в Краснодаре в ночь на четверг, стал причиной локальных подтоплений на 14 улицах, сообщила пресс-служба горадминистрации.

"В Краснодаре устраняют локальные подтопления после ночного ливня. Дождь в краевом центре начался в районе 00:00 часов и продолжался до 02:30 ночи. На данный момент для ликвидации локальных подтоплений задействовано 15 единиц техники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что техника работает на участках дорог, где подтопления возникают периодически, а также при поступлении заявок от горожан. За ситуацией следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта совместно с ЕДДС.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю добавили, что вода зашла на девять придомовых территорий в Анапе и Темрюке.

"В Главном управлении продолжает работу оперативный штаб по контролю за обстановкой. Сохраняются экстренные и штормовые предупреждения", - отметили в пресс-службе регионального главка МЧС.