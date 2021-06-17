В Москве с начала года закрыли 26 казино и изъяли более 700 единиц игрового оборудования

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Свыше 700 единиц игрового оборудования изъято из нелегальных казино в Москве с начала года. За этот период была прекращена деятельность 26 игорных заведений, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"За истекший период текущего года в Москве закрыто 26 подпольных игровых клубов, из которых 10 заведений размещались в жилых помещениях. В частности, пресечена деятельность нелегальных казино и покерных клубов в квартирах домов, расположенных на Кутузовском проспекте, а также на улицах Пречистенка, Студенческая и 2-я Мякининская", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, выявлено и демонтировано семь терминалов, использовавшихся для проведения незаконных азартных игр под видом приема платежей, в том числе в продуктовых магазинах на проспекте Буденного и улице Кустанайская. Всего с начала года в городе проведено свыше 1,2 тыс. контрольных мероприятий в сфере игорного бизнеса, по результатам которых изъято 719 единиц игрового оборудования, выявлено 11 административных правонарушений, возбуждено 24 уголовных дела, 59 лиц привлечены к уголовной ответственности.