В Москве задержан мужчина, нарисовавший граффити на здании МПГУ на Таганке

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, нарисовавшего граффити на здании Московского педагогического государственного университета, располагающегося в усадьбе XVIII-ХIХ веков на Таганке. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По данным полиции, 24-летний молодой человек разрисовал часть фасада здания усадьбы XVIII-ХIХ веков на Верхней Радищевской улице, дом 16, где сейчас располагается МПГУ", - сказал собеседник агентства.

Здание является памятником градостроительства и архитектуры. Возбуждено уголовное дело о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ), молодой человек задержан. "На допросе он дал признательные показания", - добавил источник. По данной статье ему грозит штраф до 40 тыс. рублей либо 360 часов обязательных работ, год исправительных работ, или три месяца ареста.