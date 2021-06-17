Вода размыла участок дороги в центре Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Переулок Халтуринский в Ростове-на-Дону перекрыли из-за повреждения асфальта, ставшего следствием сильного дождя, обрушившегося на город. Об этом в четверг сообщили журналистам в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

"В Ленинском районе города Ростова-на-Дону от улицы Пушкинской до улицы Большой Садовой по переулку Халтуринскому в данный момент перекрыто движение из-за повреждения асфальтового покрытия проезжей части, образовавшегося в результате дождя", - говорится в сообщении.

В ГИБДД просят водителей заранее планировать свой маршрут, быть предельно внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения в условиях непогоды.

Как ранее сообщали ТАСС в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Ростова-на-Дону, в результате сильного дождя подтоплено 13 участков на территории города. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области также сообщали о подтоплении площади перед железнодорожным вокзалом в Ростове-на-Дону, двора и подвала девятиэтажного жилого дома.