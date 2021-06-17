В Феодосии после ливня повалены деревья, поврежден газопровод, обесточен ряд улиц

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Порядка 25 деревьев повалено в Феодосии после сильного ливня в ночь на четверг. Обесточен ряд улиц, поврежден газопровод среднего давления, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Повалено около 25 деревьев. Есть факты, что они падали на летние площадки, автомобили, перекрывали дороги. Сейчас 16 из них уже убрано, работы продолжаются. Повреждены девять участков электросетей, на данный момент электроснабжение восстановлено на трех участках. <…> Одна авария на сетях газоснабжения - упало дерево на газопровод среднего давления. В данный момент работы ведутся, планируем в ближайшее время восстановить", - сказал собеседник агентства.

По его словам, затоплено несколько придомовых территорий, повреждены крыши некоторых зданий. "В течение ночи на пульт ЕДДС поступила информация о подтоплении 11 придомовых территорий. Сотрудники коммунальных предприятий с 02:00 ночи работают, по ряду адресов произведена откачка, работы продолжаются", - сказали в пресс-службе.

Региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение на 17 июня в Крыму из-за неблагоприятных погодных условий. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что в четверг масштабные потопы прогнозируются в Новороссийске, Керчи, Феодосии и Анапе.