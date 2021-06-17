Град с дождем повредил кровли почти 500 домов в Павловском районе Кубани

КРАСНОДАР, 17 июня /ТАСС/. Прошедшие дожди и град повредили кровли почти 500 частных домов в Павловском районе Краснодарского края, в муниципалитете введен режим "Чрезвычайная ситуация", сообщил ТАСС в четверг первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

В станице Новопластуновская в Павловском районе накануне прошел дождь и град, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что повреждены крыши частных домов и социальных объектов.

"По предварительным результатам работы, частично повреждены кровли двух социально значимых объектов (школ), а также кровли ориентировочно 500 частных домов, поданы 296 заявок от граждан на обследование на предмет повреждения жилых домов. Постановлением главы МО Павловский район введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - сказал Алексеенко.

Он уточнил, что в муниципалитете выпало около 60 мм осадков, в зоне чрезвычайной ситуации находятся 987 домовладений, для обследования поврежденных домовладений созданы рабочие группы, социально незащищенным категориям граждан оказывают помощь спасатели "Кубань-спас" в количестве 50 человек.

В прокуратуре Краснодарского края журналистам добавили, что ведомством организована проверка в связи с чрезвычайной ситуацией в Павловском районе, вызванной продолжительным ливнем и градом. Также в ночь на четверг сильные дожди прошли в Темрюкском районе региона и Анапе, были подтоплены придомовые территории. Руководитель отдела гидрометобеспечения Краснодарского краевого Гидрометцентра Светлана Попова уточнила ТАСС, что в целом по западным районам края за сутки выпало 2-2,5 месячной нормы осадков, по Краснодару выпало 38 мм при норме 82.