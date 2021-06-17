Конфликт со стрельбой произошел у миграционного центра в Подмосковье

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел между мигрантами возле Единого миграционного центра в подмосковном Путилково накануне. Об этом ТАСС рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

"Ко мне обратились местные жители и рассказали, что накануне поздно вечером у миграционного центра собралась крупная толпа приезжих. Часть из них занимали места в очереди в это учреждение еще за день, они ночевали прямо на улице. Между ними произошел конфликт, в ходе которого кто-то начал стрелять", - сообщил Кабанов.

Комментарием пресс-службы ГУ МВД по Московской области ТАСС пока не располагает.

В конце мая на Путилковском шоссе в Подмосковье образовалась большая очередь из мигрантов, так как иностранцы хотели успеть до 15 июня продлить срок действия своих патентов на работу и избежать возможной депортации.

В апреле замглавы МВД РФ Александр Горовой, выступая на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, которые в настоящее время находятся на территории России, чтобы не доводить дело до их принудительного выдворения.

Горовой также подчеркнул, что никакой правоприменительной практики к гражданам стран СНГ за нарушения миграционных режимов до 15 июня применяться не будет. По данным МВД, порядка 1,6 млн мигрантов не выехали из России после окончания срока пребывания в стране с марта прошлого года, когда началась пандемия коронавирусной инфекции. Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек.

Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 30 сентября моратория на выдворение из РФ иностранцев. Ранее действовавшая аналогичная норма истекала 15 июня.