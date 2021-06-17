Два моста разрушены паводком в Забайкалье

ТАСС, 17 июня. Паводок разрушил два моста в Забайкалье на региональной дороге между Шелопугино и Сретенском, водителям рекомендуют отказаться от поездок в Шелопугинский район, сообщила пресс-служба краевого министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта в четверг.

"Один из мостов находится на 290-м км дороги возле села Некрасово, другой - на 330-м км перед районным центром. Сейчас добраться до Сретенского района по этой дороге из Шелопугинского и Газ-Заводского районов невозможно, движение перекрыто", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности руководителя краевого Минстроя Сергея Кривощекова.

Из-за выхода воды осложнен проезд в Шелопугинский район на участке дороги возле села Унда, поэтому водителям рекомендуют отказаться от поездок в этот район. Кроме того, из-за подтопления движение не запущено на трех участках дороги от Шелопугино в сторону Газимуро-Заводского района.

Пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщила, что из-за разрушения автомобильного моста через реку Сенкокуча на межпоселковом участке автодороги Купряково - Копунь затруднен проезд к 10 селам. Кроме того, из-за сильных дождей в Шелопугино подтоплены подполья четырех жилых домов. "Жители от эвакуации отказались, один человек размещен у родственников. На случай эвакуации на базе МОУ СОШ подготовлен пункт временного размещения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы краевого Минстроя, на двух участках дороги Нерчинский Завод - Булдуруй 1 в Нерчинско-Заводском районе нет проезда из-за размыва труб, а на участке дороги Олочи - Аргунск сошел сель, из-за чего пострадали мосты в селах Дамасово и Ишага. В нескольких местах размыта дорога в сторону Уровских Ключей, есть угроза обрушения моста за селом Михайловка. Временно отменено автобусное сообщение по двум маршрутам, восстановительные работы начнутся сразу после спада воды. По данным регионального главка МЧС, в этом районе затруднен проезд в восемь населенных пунктов.