Командование Екатеринбургского гарнизона проводит проверку по факту смерти военнослужащего

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Военнослужащий-контрактник погиб в Екатеринбурге, предположительно, он совершил самоубийство. Командование Екатеринбургского гарнизона и правоохранительные органы проводят проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) в четверг.

"Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего по контракту. Военнослужащий был обнаружен без признаков жизни возле бетонного ограждения территории воинской части. Предположительно, военнослужащий совершил самоубийство", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что прибывшая на место происшествия врачебная бригада скорой помощи констатировала смерть военного. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.