{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Командование Екатеринбургского гарнизона проводит проверку по факту смерти военнослужащего

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что, предположительно, мужчина совершил самоубийство

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Военнослужащий-контрактник погиб в Екатеринбурге, предположительно, он совершил самоубийство. Командование Екатеринбургского гарнизона и правоохранительные органы проводят проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) в четверг.

"Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего по контракту. Военнослужащий был обнаружен без признаков жизни возле бетонного ограждения территории воинской части. Предположительно, военнослужащий совершил самоубийство", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что прибывшая на место происшествия врачебная бригада скорой помощи констатировала смерть военного. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Теги
РоссияСвердловская область
Суд отправил в СИЗО рабочего, обвиняемого в убийстве пожилой пары в Набережных Челнах
Его арестовали на два месяца
Читать полностью