В полиции заявили, что нарушений порядка у миграционного центра в Подмосковье не было

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции не выявили нарушений общественного порядка возле Единого миграционного центра в деревне Путилково после сообщения от местной жительницы о потасовке и стрельбе. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как пояснили в главке, в дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы о том, что в деревне Путилково, где находится Единый миграционный центр, у магазина на улице Новотушинской происходит потасовка и слышны выстрелы. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы полиции нарушений общественного порядка не выявлено. Заявительница в ходе опроса пояснила, что услышала хлопки и приняла их за выстрелы", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД пояснили, что внимание женщины привлекли громкие звуки из-за ремонтных работ, которые проводились в этом районе. По обращению проводится проверка. "Территория, прилегающая к Единому миграционному центру, постоянно контролируется сотрудниками полиции с целью недопущения нарушений общественного порядка", - подчеркнули в подмосковной полиции.

Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов сообщил, что накануне произошел конфликт со стрельбой между мигрантами возле Единого миграционного центра.

В конце мая на Путилковском шоссе в Подмосковье образовалась большая очередь из мигрантов из-за того, что иностранцы хотели успеть до 15 июня продлить срок действия своих патентов на работу и избежать возможной депортации на родину. В минувший вторник президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 30 сентября моратория на выдворение из РФ иностранцев. Ранее действовавшая норма истекала 15 июня.