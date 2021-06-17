СК возбудил еще три дела о взятках в комитете Госстройнадзора Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела комитета Госстройнадзора Ленинградской области за получение взятки, а также в отношении представителя застройщика за дачу взятки и посредника, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"Выявлены факты совершения начальником отдела контроля и выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области нескольких эпизодов получения взяток в крупном размере. По данным фактам возбуждены уголовные дела по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере!), а также в отношении взяткодателя по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в крупном размере"), и посредника по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")", - говорится в сообщении.

Следователи считают, что комитет не выдал застройщику ООО "Строительная компания Балт-Строй" разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов жилого комплекса "Ямбург" в Кингисеппе, который возводили за счет средств дольщиков. После этого, как полагают в СК, директор стройкомпании договорился с посредником о передаче взятки за выдачу разрешений. За них женщина, которая занимает должность начальника отдела комитета, в 2018-2019 годах получила более 650 тыс. рублей.

Решается вопрос по избранию меры пресечения чиновнице. Имена фигурантов дела в СК не назвали.

В начале июня СК обвинил в получении взятки заместителя председателя комитета Госстройнадзора Ленобласти Дмитрия Лобановского. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Следователи считают, что он также взял деньги за выдачу разрешения на эксплуатацию объекта в регионе. В апреле ему также предъявили обвинение по статье о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями, посчитав, что из-за действий чиновника было остановлено строительство корпусов жилых комплексов для дольщиков, а из бюджета пришлось выделить 3 млрд рублей на их достройку. Однако по первому обвинению суд отказался избрать ему меру пресечения, после чего чиновника отпустили.