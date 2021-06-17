В Ижевске шестилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа

ИЖЕВСК, 17 июня. /ТАСС/. Выпавшая из окна седьмого этажа девочка, которая выжила после падения, умерла, несмотря на усилия врачей. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

В четверг шестилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа в Ижевске и осталась жива, ее состояние оценивалось как тяжелое, медики начали готовить ее к срочной операции.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в результате падения из окна по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности"", - говорится в распространенном сообщении.

По данным следствия, вблизи жилого дома по улице Петрова в Ижевске обнаружили тело девочки, которая выпала с балкона квартиры с высоты седьмого этажа. Отмечается, что в это время мать и малолетние брат с сестрой девочки находились в квартире. "Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок от полученных телесных повреждений скончался", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего, допрашивают родственников, соседей и возможных очевидцев трагедии. Назначены необходимые экспертизы.