Пожар на крыше резервуара с этилбензолом произошел на заводе под Тулой

ТУЛА, 17 июня. /ТАСС/. Возгорание на площади около 160 кв. метров произошло днем в четверг на крыше резервуара с этилбензолом на территории завода "Пластик" в городе Узловая Тульской области. На данный момент возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Информация о пожаре на резервуаре на предприятии "Пластик" в городе Узловая поступила в 13:44. В 15:00 возгорание ликвидировали на площади около 160 кв. метров. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, пожар произошел на крыше резервуара с этилбензолом. Для ликвидации возгорания привлекались около 16 единиц техники и пожарный поезд. "Выбросов вредных веществ в атмосферу не произошло", - отметили в пресс-службе.

АО "Пластик" занимается выпуском различных видов пластиков и суспензионных полистиролов. Предприятие располагает большими мощностями по литью, прессованию и экструзии пластмасс и является поставщиком полимерного сырья и изделий из него.