Российский турист утонул в Абхазии

СУХУМ, 17 июня. /ТАСС/. Турист из Челябинска утонул в четверг в акватории Гагры. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

"Российский турист, житель Челябинска Нестеров Михаил Николаевич, 1973 года рождения, утонул в акватории города Гагра. Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 11:39 мск", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии, однако из-за сильного шторма и практически нулевой видимости под водой работа водолазов в данный момент практически не возможна.

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