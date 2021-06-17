Суд принял к производству иск юриста Троицкой к Собчак из-за ее слов на ПМЭФ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы принял к производству иск о защите чести и достоинства, деловой репутации основателя компании по оказанию юридических услуг "Троицкая и партнеры" Эльнары Троицкой к Ксении Собчак из-за конфликта на ПМЭФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд принял иск Троицкой к производству. Беседа по нему назначена на 24 июня в 09:45. По ее итогам будет назначена дата рассмотрения иска по существу", - сказали в суде.

Ранее истица рассказала ТАСС некоторые детали своего иска. В исковом заявлении она требует 50 млн рублей компенсации. По ее словам, поводом для иска стал адресованный ей на ПМЭФ вопрос Собчак: "Вы на какую панель пришли?".

После этого Собчак прокомментировала подачу иска в своем Telegram-канале, отметив, что "нормально спрашивать, на какую панель вы пришли, так как на ПМЭФ все дискуссии называются панелями".