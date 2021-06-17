Двоих полицейских в Оренбуржье приговорили к реальным срокам за пытки электрошокером

САРАКТАШ /Оренбургская область/, 17 июня. /ТАСС/. Саракташский районный суд вынес в четверг обвинительный приговор по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции с применением насилия или с угрозой его применения и применением спецсредств, назначив двоим фигурантам дела 3,5 года и 2 года колонии общего режима, сообщает корреспондент ТАСС.

"Суд приговорил признать Павлова Сергея Алексеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. а, б ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств") и назначить ему наказание сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Признать Арсламбаева Рината Гайфулловича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. а, б ч. 3 ст. 286 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал судья.

Суд лишил подсудимых права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, на два с половиной и два года соответственно, а также лишил званий майора и капитана полиции. Подсудимых заключили под стражу в зале суда. Согласно приговору, им зачтут при исчислении срока заключения время, проведенное под домашним арестом и под подпиской о невыезде.

Как сообщили ТАСС в пресс службе УМВД России по Оренбургской области, в соответствии с действующим законодательством, сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел после вступления в силу приговора суда.

Уголовное дело по итогам доследственной проверки, проведенной по информации о пытках, было возбуждено в сентябре 2019 года. Двое потерпевших - Роман Чиквиладзе и Валико Байгулов - заявили, что правоохранители вынуждали их сознаться в краже пяти тысяч рублей, применяя электрошокер. Изначально обвинение по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения было предъявлено Сергею Павлову. В июле 2020 года в деле появился второй фигурант - Ринат Арсламбаев, который также совершал преступление, будучи сотрудником полиции.

В ходе судебного процесса государственный обвинитель просил признать подсудимых виновными и назначить Павлову и Арсламбаеву наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет и 3,5 года соответственно. Свою вину Павлов и Арсламбаев не признали.