Ударившему силовика во время незаконной акции в Курске назначили год исправительных работ

ТАСС, 17 июня. Суд приговорил к году исправительных работ жителя Курска, который 23 января во время несанкционированной акции ударил сотрудника ОМОН областного управления Росгвардии. Об это в четверг сообщила пресс-служба Ленинского районного суда.

"Сазонову А. В. назначено наказание - один год исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства, при этом осужденному зачтен срок домашнего ареста", - говорится в сообщении на сайте суда.

В пресс-службе отметили, что при назначении наказания суд учел, что Сазонов способствовал расследованию преступления и признал свою вину.

23 января житель Курска, участвовавший в несанкционированном мероприятии на Красной площади города, ударил сотрудника ОМОН ногами в спину. По данному факту региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Также в отношении Сазонова полиция составила протокол об административном правонарушении за участие в несанкционированной акции.