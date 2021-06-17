Пассажиров выкатившегося с полосы самолета в Крыму отправят другими рейсами

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Пассажиров самолета, который в четверг утром выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя, отправят в пункт назначения другими рейсами, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

"Выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Симферополе самолет находится в аэропорту. Пассажиры, которые должны были на нем вылететь, вывозятся другими рейсами", - сказал собеседник агентства.

Boeing 767 авиакомпании "Икар", летевший из Москвы, выкатился в четверг за ВПП в аэропорту Симферополя. На его борту находились 284 пассажира. Южная транспортная прокуратура по факту инцидента проводит проверку.