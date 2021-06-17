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Открытое горение на фабрике пиломатериалов во Владимирской области ликвидировали

По предварительным данным, при пожаре пострадали два человека

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Ликвидировано открытое горение на фабрике пиломатериалов в городе Струнине Владимирской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В 22:23 мск - ликвидация открытого горения", - сказали в министерстве.

В 18:27 мск в МЧС поступило сообщение о пожаре на производстве пиломатериалов в городе Струнине на улице Островского. Горели два цеха, котельная и готовая продукция на общей площади 9 250 кв. метров. Позже пожар был локализован на 3 000 кв. метров. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС, по предварительным данным, при пожаре пострадали два человека, они госпитализированы.

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