Полиция Швейцарии задержала одного человека после обыска эвакуированного поезда

ТАСС, 18 июня. Полиция Швейцарии провела обыскные мероприятия после эвакуации людей из поезда, который был принудительно остановлен вблизи коммуны Деникен после сообщений о возможной угрозе безопасности пассажиров. Как сообщила в пятницу полиция кантона Золотурн, в рамках операции был задержан один из пассажиров поезда.

"Из-за сообщения о том, что в поезде дальнего следования может быть бомба, этот поезд был остановлен, эвакуирован и подвергся обыску в Деникене в четверг вечером. Ничего не найдено. Временно задержан пассажир поезда. Никто не пострадал", - говорится в сообщении правоохранителей, опубликованном на официальном сайте.

В четверг агентство Reuters информировало о проведении операции по эвакуации пассажиров поезда в районе швейцарского Деникена из-за "опасной ситуации".