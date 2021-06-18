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Полиция Швейцарии задержала одного человека после обыска эвакуированного поезда

Правоохранители уточнили, что поезд дальнего следования остановили из-за сообщения о том, что в нем может быть бомба

ТАСС, 18 июня. Полиция Швейцарии провела обыскные мероприятия после эвакуации людей из поезда, который был принудительно остановлен вблизи коммуны Деникен после сообщений о возможной угрозе безопасности пассажиров. Как сообщила в пятницу полиция кантона Золотурн, в рамках операции был задержан один из пассажиров поезда.

"Из-за сообщения о том, что в поезде дальнего следования может быть бомба, этот поезд был остановлен, эвакуирован и подвергся обыску в Деникене в четверг вечером. Ничего не найдено. Временно задержан пассажир поезда. Никто не пострадал", - говорится в сообщении правоохранителей, опубликованном на официальном сайте.

В четверг агентство Reuters информировало о проведении операции по эвакуации пассажиров поезда в районе швейцарского Деникена из-за "опасной ситуации".

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