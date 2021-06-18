Площадь лесных пожаров в России достигла 55,6 тыс. га

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ 99 лесных пожаров на площади более 9 тыс. га, продолжается ликвидация возгораний на площади 55,6 тыс. га, сообщила в пятницу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 99 лесных пожаров на площади 9 224 га. На 00:00 мск 18 июня на территории РФ действовало 67 лесных пожаров на площади 55 552 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Иркутской области, где действуют три пожара на площади 33 691 га, больше всего пожаров (17 на площади 18 420 га) зафиксировано в Якутии. В Тюменской области действуют 14 пожаров на площади 1 610 га, в Магаданской области - три пожара на площади 1 210 га. Также пожары зафиксированы в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах, на Камчатке и Чукотке, в Красноярском крае, Омской, Свердловской и Томской областях, Республике Башкортостан, в Алтайском и Пермском краях, в Курганской, Вологодской, Кировской и Архангельской областях.

Пожары тушат 3 245 человек, задействовано 628 единиц техники, 66 воздушных судов следят за обстановкой, еще 22 воздушных судна помогают тушить огонь.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах РФ, режим ЧС введен в трех субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 48 субъектах РФ.