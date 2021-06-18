В Мексике соучастника убийства журналиста приговорили к 32 годам тюрьмы

МЕХИКО, 18 июня. /ТАСС/. Мексиканский суд приговорил Хуана Франсиско Барруэту к лишению свободы на срок 32 года и три месяца за соучастие в убийстве журналиста Хавьера Вальдеса. Об этом сообщила в четверг вечером генеральная прокуратура республики.

"Федеральный судья также обязал осужденного возместить моральный ущерб косвенным жертвам этого преступления", - говорится в заявлении надзорного ведомства.

Барруэта был одним из организаторов и исполнителей покушения на Вальдеса. Журналист и автор нескольких книг о наркомафии в латиноамериканской стране был убит в мае 2017 года в Кульякане, столице штата Синалоа. Его гибель вызвала широкий общественный резонанс.

Ранее в штате Чиуауа экс-глава муниципалитета Чинипас Уго Шульц был приговорен к восьми годам лишения свободы за соучастие в убийстве журналистки Мирославы Брич. Она была застрелена рядом со своим домом в Чиуауа в марте 2017 года.

С 2000 года в латиноамериканской стране были убиты свыше 150 сотрудников СМИ. По данным прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против свободы слова, подавляющее большинство правонарушений, совершаемых в отношении мексиканских журналистов, остаются безнаказанными.