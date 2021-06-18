Сильный ветер сорвал часть крыши со здания краевого следственного комитета в Чите

ТАСС, 18 июня. Сильный ветер сорвал крышу с части двухэтажного здания в центре Читы, в котором находится СУ СК РФ по Забайкальскому краю, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Крышу снесло с части здания. Никто не пострадал. Материального ущерба также нет. В здании расположены некоторые службы средств управления, в том числе обеспечивающие, пока необходимости в переводе этих сотрудников в другие здания нет", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что восстановительные работы начнутся, как только позволит погода.

Порывы ветра в Чите ночью достигали 21 м/с, в пятницу в городе скорость ветра достигает 15 м/с, идет дождь, температура воздуха 13-18 градусов.