Суд заменил красноярскому экс-министру условный срок на реальный за превышение полномочий

КРАСНОЯРСК, 18 июня. /ТАСС/. Красноярский краевой суд пересмотрел приговор экс-министру экологии региона Елене Вавиловой, в марте осужденной за превышение должностных полномочий на три года лишения свободы условно с испытательным сроком. Новый приговор - два года и девять месяцев в колонии общего режима, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе суда.

Уголовное дело в отношении Вавиловой возбудили в сентябре 2015 года, а через месяц чиновница была отстранена от должности. Ее обвинили в незаконной передаче 450 га леса. В марте 2021 года Центральный районный суд города Красноярска назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Не согласившись с назначенным судом наказанием, прокуратура подала апелляцию.

"Красноярский краевой суд в апелляционной инстанции снизил Вавиловой срок наказания до 2 лет 9 месяцев. Основанием для смягчения приговора суд признал наличие малолетнего ребенка у Вавиловой. Вместе с тем суд посчитал, что ст. 73 УК РФ ("Условное осуждение") была применена необоснованно и исключил эту статью из приговора, отправив Вавилову отбывать наказание реально в колонии общего режима", - сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что в суде первой инстанции установили, что переданный под видом обеспечения государственных нужд лес был продан третьим лицам для заготовки древесины без заключения договоров аренды лесных участков, а вырученные средства направлены на финансирование текущей деятельности предприятия. В результате из федеральной собственности на 450 га было утрачено 69 тыс. кубометров леса.