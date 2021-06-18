В восьми муниципалитетах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков

ТАСС, 18 июня. Режим ЧС из-за осложнившейся паводковой ситуации введен в восьми муниципалитетах Забайкалья, сообщила в пятницу пресс-служба краевого правительства.

"На территории восьми муниципалитетов Забайкальского края с 18 июня вводится режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ подписан главой региона Александром Осиповым. Режим ЧС вводится в Газимуро-Заводском, Могочинском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Чернышевском и Шелопугинском районах, а также на территории садового некоммерческого товарищества "Автобаза Связи", дачного некоммерческого товарищества "Ручеек" и автомобильной дороги Ивановка - Застепь городского округа "город Чита", - говорится в сообщении.

Региональному главку МЧС рекомендовано до 22 июня оказать содействие в доставке продуктов питания и товаров первой необходимости в пострадавшие населенные пункты Газимуро-Заводского района из Читы. Также рекомендовано направить в этот район оперативную группу для мониторинга гидрологической обстановки. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи края предстоит подготовить перечень объектов ЖКХ, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, составить дефектные акты и сметные расчеты, обеспечить восстановление пострадавших объектов.

Всего, по данным на утро пятницы, из-за подтоплений пострадали региональные дороги и мосты в девяти районах Забайкалья, после обильных осадков подтоплены 35 жилых домов и 44 приусадебных участка в семи населенных пунктах, нарушено сообщение с некоторыми населенными пунктами.

ГТРК "Чита" сообщила о подтоплении дороги, ведущей к райцентру Балейского района, сильным потоком воды там снесло в кювет автомобиль.

В регионе открыта горячая линия, с помощью которой жители Забайкалья могут получить информацию по паводковой обстановке в крае, рекомендации в случае подтоплений, помощь психологов. Согласно прогнозу, в ближайшие двое суток ожидается ухудшение гидрологической обстановки на территории населенных пунктов пяти районов края.