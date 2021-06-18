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В Луганске произошел взрыв на газопроводе

В результате образовалось сильное возгорание
© Петр Ковалев/ТАСС, архив

ЛУГАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в ночь на пятницу на газопроводе в районе луганского парка имени Первого Мая и сопровождался сильным возгоранием. Об этом в пятницу сообщило государственное предприятие "Луганскгаз".

"Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание. Вследствие инцидента от подачи природного газа временно отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. О возможных пострадавших не сообщается.

На предприятии добавили, что на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают причину взрыва. Кроме того, сотрудники "Луганскгаза" уже приступили к ремонту магистрали.
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