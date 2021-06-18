Рынок "Садовод" в Москве проверяют после сообщения о минировании

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сообщение с угрозой взрыва поступило в один из крупнейших рынков в Москве "Садовод". Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Поступила анонимное сообщение о том, что рынок "Садовод" на 14-м км МКАД заминирован. На месте специалисты, проводится проверка", - сказал собеседник агентства. Информация об эвакуации людей не поступала.

Рынок "Садовод" занимает площадь более 40 га.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна минирований различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Все эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.

Ранее в пресс-центре МВД России ТАСС сообщали, что за четыре месяца текущего года вычислили по стране более 230 человек, оставивших ложные сообщения об угрозе взрыва. В ведомстве уточнили, что это на 2,1% меньше, чем в аналогичный период 2020 года.