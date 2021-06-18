Пожар произошел в уральском заповеднике "Денежкин камень"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Пожар на площади 6,2 га действует в природном заповеднике "Денежкин камень" в Свердловской области, сообщила пресс-служба заповедника в пятницу. Год назад на этой территории был один из крупнейших и труднодоступных очагов, с которым спасатели боролись больше месяца.

"Пожар в заповеднике "Денежкин Камень" обнаружен сегодня в 06:00 утра (04:00 мск). Площадь пожара сейчас составляет 6,2 га. Место возгорания то же самое, что и в прошлом году - Вересовый Увал. Это горная труднодоступная местность. Пожар пока низовой, устойчивый. Ситуация осложняется сильным ветром и сухой погодой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на месте работают девять человек от заповедника, они прокладывают минерализованную полосу. "Уже сегодня вечером на тушение пожара планируют прибыть 10 человек от МЧС. Авиалесоохрана в ближайшее время направит 12 человек - уральский - и шесть человек - федеральный отряды", - добавили в пресс-службе.

Год назад одно из крупнейших возгораний в Свердловской области произошло в природном заповеднике "Денежкин камень" на территории 120 га, спасатели боролись с огнем больше месяца. Тушение было затруднено гористой местностью, аномальной жарой, сильным ветром и отдаленностью от водоемов.

Заповедник "Денежкин камень" является природоохранным научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. Он расположен на севере Свердловской области. Его территория полностью включает массив горы Денежкин камень, восточные склоны Главного Уральского хребта, хребта Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва.