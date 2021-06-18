Пожар на складе с газовыми баллонами в Калуге локализовали

ТАСС, 18 июня. Пожарные локализовали возгорание на складе 15-й автобазы на улице Московской в Калуге, где находилось более 200 газовых баллонов. Их вовремя удалось достать из очага пожара, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС по Калужской области Сергей Смирнов.

"В настоящий момент пожар локализован, производится проливка помещений и разбор завалов. Погибших и пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.

Смирнов уточнил, что по прибытии на место пожара выяснилось, что на территории склада находится более 200 баллонов с пропаном и кислородом. "Благодаря оперативным действиям баллоны эвакуировали из очага пожара. Тем самым удалось избежать более серьезных последствий", - сообщил он.

Пожар на складе 15-й автобазы в Калуге начался сегодня в 10:54. Площадь складских помещений составляет 600 кв. м.