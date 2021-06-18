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Мужчина на электросамокате пострадал, врезавшись в такси в центре Москвы

Пострадавшего госпитализировали без сознания

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мужчина на электросамокате врезался в открытую дверь такси в Аптекарском переулке в центре Москвы. Как сообщили в столичном управлении Госавтоинспекции, пострадавший госпитализирован в бессознательном состоянии.

"В Аптекарском переулке мужчина, управляющий электросамокатом, врезался в открытую дверь припаркованного автомобиля такси, со стороны водителя. Предварительно в бессознательном состоянии он был доставлен медучреждение", - говорится в управлении. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП.

В ГИБДД Москвы напомнили любителям электросамокатов о недопустимости передвижения по проезжей части.

Накануне сообщалось, что количество ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России с начала года выросло почти на 200% и составило 112. За 5 месяцев в таких ДТП погибли два человека и ранены 119. Правовой статус средств индивидуальной мобильности в настоящее время не определен. Минтранс России занимается разработкой соответствующего проекта постановления правительства РФ.

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