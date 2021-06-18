Полиция задержала 13 человек, распространявших наркотики в Туле, Калуге и Перми

ТУЛА, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков на территориях Калужской, Тульской областей и Пермского края. Всего задержаны 11 граждан одной из среднеазиатских республик и два граждана России, сообщила в пятницу пресс-служба управления МВД по Тульской области.

"Большая часть задержанных под тяжестью неопровержимых доказательств дала признательные показания. Два гражданина России и 11 граждан среднеазиатской республики, причастные к данной наркосети, стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Всего изъято более 9 кг героина", - говорится в сообщении на сайте УМВД.

По данным пресс-службы, преступная группа действовала на территориях Калужской, Тульской областей, Пермского края. В числе задержанных также межрегиональный курьер из Санкт-Петербурга и распространитель наркотиков из Липецкой области.

В ходе операции, которая проводилась с февраля 2021 года, в Туле обнаружили и ликвидировали два крупных героиновых склада. Информацию о подельниках, полученную от задержанных в Туле злоумышленников, оперативники передали коллегам из Перми и Калуги, где также прошли задержания. "Почти полгода ушло на отработку связей, установление контактов, отслеживание перемещений курьеров и рассекречивание конспиративных данных злоумышленников. Во всех эпизодах при задержании, учитывая тяжесть преступлений и особую опасность подозреваемых, использовалась силовая поддержка бойцов спецподразделения "Гром", - добавили в пресс-службе.