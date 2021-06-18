Суд арестовал жителя Забайкалья, обвиняемого в убийстве трех человек

ТАСС. 18 июня. Суд в Забайкалье заключил под стражу местного жителя, который обвиняется в убийстве трех человек в селе Бутунтай, сообщила пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю предъявлено обвинение 58-летнему жителю села Бутунтай Александрово-Заводского района в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более человек"). По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 15 июня в селе Бутунтай обвиняемый в ходе конфликта убил трех человек. Он ударил их ножом. Тела были обнаружены утром, обвиняемый был задержан на следующий день.