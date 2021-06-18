В Подмосковье задержали мужчину за незаконное хранение оружия

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жителя Орехово-Зуево за незаконное хранение оружия. Как сообщила ТАСС в пятницу начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, у него изъят боевой револьвер и более 60 патронов.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в одном из домов в Сосновом проезде установлен местный житель, 1965 года рождения, подозреваемый в незаконном хранении оружия. В ходе обыска жилища злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с револьвером, 64 патронами калибра 5,4 мм для огнестрельного оружия", - сказала она.

По словам Петровой, установлено, что револьвер относится к категории огнестрельного оружия, 20 патронов калибра 5,4 мм являются боеприпасами, они пригодны для выстрелов. "Остальные изъятые боеприпасы будут исследованы в рамках возбужденного уголовного дела", - добавила начальник подмосковного главка полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном приобретении и хранении оружия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ), а также незаконном изготовлении оружия (ст. 223 УК РФ), ему избрана мера в виде подписки о невыезде.