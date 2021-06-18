Сотрудник Росгвардии в Челябинске стал фигурантом дела об убийстве женщины

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудник специального отряда быстрого реагирования Росгвардии в Челябинской области задержан по уголовному делу об убийстве женщины. Информацию об этом ТАСС в пятницу подтвердили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

"Один из сотрудников СОБР действительно задержан по уголовному делу об убийстве женщины. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.

По данным местных СМИ, тело женщины было найдено 14 июня с ножевыми ранениями в хостеле, где она работала. Задержанный росгвардеец состоял с ней в браке, но за некоторое время до происшествия оформил развод.