Суд в Вологде оставил в силе приговор бывшим чиновникам по делу о хищении 73 млн рублей

ВОЛОГДА, 18 июня. /ТАСС/. Вологодский областной суд оставил в силе приговор по резонансному уголовному делу о хищении 73 млн рублей при строительстве Белозерского шоссе в Вологде.

Бывший замглавы города Вологды - начальник департамента градостроительства Алексей Осокин и директор строительной фирмы "СК Север" Анатолий Бутусов в апреле были признаны виновными в мошенничестве и приговорены к реальному лишению свободы, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Вологодской области.

"Вологодский областной суд оставил приговор в отношении Алексея Осокина, Анатолия Бутусова, Игоря Ивонина, Антона Мусихина и Александра Присяжного без изменений, апелляционное представление прокурора, апелляционные жалобы осужденных, их защитников - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

В апреле 2021 года Вологодский городской суд признал Осокина, Бутусова и экс-консультанта департамента администрации Вологды Игоря Ивонина виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество по предварительному сговору в особо крупном размере"), бывшего замруководителя департамента градостроительства Антона Мусихина - по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") и бывшего гендиректора "Вологдагорводоканала" Александра Присяжного - по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Изготовление поддельного официального документа").

Осокин и Бутусов приговорены к четырем годам колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. рублей, Ивонин - к трем годам лишения свободы условно. Мусихину назначен штраф в 100 тыс. рублей, Присяжному - 50 тыс. рублей, оба освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности.

О деле с виадуком

Как установил суд, в рамках целевой программы строительства автодорог в Вологде была разработана проектно-сметная документация строительства транспортной развязки через железную дорогу Москва - Архангельск. Сметная стоимость переноса коммуникаций составила 215,7 млн рублей, в том числе водопровода и канализации - 140,7 млн рублей.

В марте 2013 года Осокин, зная, что документация не прошла госэкспертизу и не утверждена, дал указания Присяжному перенести водопровод и канализацию за счет сил и средств "Вологдагорводоканала". Присяжный поручил подчиненным подготовить расчет и построить новый водопровод и канализацию. В апреле 2013 года Мусихин, осознавая, что работы проводятся вопреки требованиям законодательства, согласовал с Присяжным закупку материалов для строительства. К августу 2013 года новые сети были построены.

Зная об этом, Ивонин подготовил документацию для проведения аукциона на выполнение этих работ на 187,5 млн рублей. Документы согласовал Мусихин и утвердил Осокин. Аукцион признали несостоявшимся, победителем избран единственный участник - "СК Север" в лице Бутусова. Осокин, Ивонин и Бутусов похитили более 73,8 млн рублей через подставную фирму. В действиях Мусихина и Присяжного суд не усмотрел корысти, их действия были переквалифицированы. Приговор обжаловали и осужденные, и их адвокаты, и прокуратура, однако он оставлен без изменений.