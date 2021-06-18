В Пензенской области подросток подозревается в убийстве 15-летней девушки

ПЕНЗА, 18 июня. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту смерти 15-летней девушки в рабочем поселке Мокшан Пензенской области. В совершении преступления подозревается 17-летний молодой человек, сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры региона.

"Органами прокуратуры Пензенской области организованы проверочные мероприятия в связи с обнаружением в рабочем поселке Мокшан в ночь на 18 июня трупа 15-летней девушки. На контроле органов прокуратуры находится расследование возбужденного следственным органом уголовного дела по факту гибели несовершеннолетней по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, девушка находилась в компании молодых людей в Мокшане. После прогулки молодой человек решил проводить ее домой. У них возник конфликт, в ходе которого юноша нанес девушке смертельные травмы.

"По поручению прокурора области организована проверка работы органов системы профилактики, будут опрошены соседи, друзья, родственники, учителя, получены объяснения должностных лиц, изучены материалы профилактической работы", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Результаты проверки и ход расследования дела находятся под личным контролем прокурора области.