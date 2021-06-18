Суд обратил в пользу государства имущество главы студии художников МО РФ на 7 млн рублей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Недвижимость, земельные участки и автомобиль Volkswagen Tuareg на общую сумму около 7 млн рублей бывшего директора Студии военных художников имени Грекова Минобороны РФ Андрея Соколова обращено судом в пользу государства. Об этом сказано в тексте апелляционного определения Мосгорсуда, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Там указано, что Московская городская военная прокуратура обратилась в Хорошевский районный суд с иском об обращении имущества Соколова в пользу государств из-за несоответствия его доходов и расходов в 2014-2016 годах. Несогласный с решением суда первой инстанции экс-госслужащий обжаловал его. "Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда, заслушав в открытом судебном заседании дело по апелляционным жалобам ответчиков - Соколова и его жены Соколовой - на решение Хорошевского районного суда, определила решение Хорошевского районного суда в части обращения взыскания на автомобиль Audi Q7 отменить. В остальной части решение суда оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказано в документе.

В нем отмечается, что в доход государства переходят легковой автомобиль Volkswagen Tuareg, земельный участок № 514, расположенный в садовом товариществе "Гавань" в Балаклавском районе Севастополя, гараж в Севастополе. "Общая сумма перешедшего государству имущества составляет порядка 7 млн рублей", - говорится в документе.

Соколов и его супруга пытались убедить суд, что зарплата директора студии не была единственным доходом семьи за отчетный период. По их словам, они получали пенсии, имели доход от размещенных в Сбербанке вкладов, брали кредиты и получали деньги в дар. Но суд пришел к выводу, что даже с учетом этих доходов бывший директор Студии военных художников имени Грекова Минобороны РФ не мог себе позволить столь дорогостоящих покупок. При этом военная прокуратура требовала также изъять у дочери Соколова квартиру в районе Строгино в Москве. Но суд счел, что надзорное ведомство не проверяло должным образом ее доходы, поэтому требовать изъятия ее имущества не может.