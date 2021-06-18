Суд в Башкирии приговорил к 12 годам "уральского маньяка" за убийство 20-летней давности

ТАСС, 18 июня. Суд в Башкирии приговорил к 12 годам колонии за убийство шестнадцатилетней девушки в 2001 году "уральского маньяка", уже отбывающего наказание за убийство и насилие над 12 женщинами, сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

"Салаватский межрайонный суд вынес приговор в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве (п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ), совершенном 20 лет назад", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в мае 2001 года мужчина, увидев 16-летнюю девушку около автовокзала в селе Месягутово, предложил подвезти ее. Он заехал вместе с девушкой в лесополосу, изнасиловал и задушил ее. Затем мужчина тросом привязал труп к автомобилю, вывез в лес и скрылся с места преступления. Похожим способом с 1998 года по 2003 год он убил и изнасиловал еще 12 женщин на территории Свердловской области, за эти преступления он отбывает пожизненное наказание.

"Суд назначил ему 12 лет лишения свободы и определил окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.