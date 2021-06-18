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В Казани на усиление безопасности школ после трагедии выделят 167 млн рублей

Глава города поручил завершить работы к 1 сентября

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Мэрия Казани выделит 167 млн рублей на дооборудование всех объектов образования техническими средствами безопасности и ограждениями. Об этом заявил мэр Ильсур Метшин на заседании антитеррористической комиссии.

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"167 миллионов рублей выделит город на дооборудование всех объектов образования техническими средствами безопасности и ограждениями", - сообщили в мэрии.

Глава города поручил завершить работы к 1 сентября.

11 мая 19-летний юноша устроил стрельбу в 175-й гимназии в Казани, погибли девять человек, в том числе семеро детей, еще 23 человека пострадали. Нападавшего задержали и арестовали по решению суда.

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