В Чехии два человека погибли из-за утечки газа на водоочистной станции

ТАСС, 18 июня. Два человека погибли, два находятся в критическом состоянии после утечки ядовитого газа на водоочистной станции в городе Пльзень в Чехии. Об этом в пятницу сообщила чешская полиция и пресс-секретарь региональной службы экстренной помощи Мария Свободова.

"К сожалению, два человека погибли", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter чешской полиции.

"[Все пострадавшие] были доставлены в больницу в критическом состоянии", - рассказала Agence France-Presse (AFP) Свободова.

Начато расследование.