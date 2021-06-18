Жители трех районов Уфы пожаловались на химический запах в воздухе

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Жители трех районов городского округа Уфы пожаловались на химический запах в воздухе, специалисты проверят концентрацию загрязняющих веществ, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС по Башкирии.

"Поступило сообщение о жалобах жителей в Калининском, Орджоникидзевском, Октябрьском районах городского округа города Уфа на химический запах в воздухе. Организовано взаимодействие с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан, управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Башкортостан", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для замеров предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе на место направлена передвижная лаборатория химико-радиометрического центра службы обеспечения мероприятий гражданской защиты Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.