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Жители трех районов Уфы пожаловались на химический запах в воздухе

Для замеров предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ на место направили передвижную лабораторию, заявили в ГУ МЧС по Башкирии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Жители трех районов городского округа Уфы пожаловались на химический запах в воздухе, специалисты проверят концентрацию загрязняющих веществ, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС по Башкирии.

"Поступило сообщение о жалобах жителей в Калининском, Орджоникидзевском, Октябрьском районах городского округа города Уфа на химический запах в воздухе. Организовано взаимодействие с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан, управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Башкортостан", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для замеров предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе на место направлена передвижная лаборатория химико-радиометрического центра службы обеспечения мероприятий гражданской защиты Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

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