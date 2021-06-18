В Санкт-Петербурге за два дня выявили пять фактов продажи поддельных медицинских справок

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Полицейские за два дня выявили в Санкт-Петербурге пять фактов продажи поддельных медицинских справок, в том числе сертификаты о вакцинации и отрицательные тесты на коронавирус. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Полицейские провели серию проверочных закупок, в результате которых за два дня было зафиксировано пять фактов продажи поддельных медицинских документов в различных районах города, - сказали в пресс-службе. - Нелегальные дельцы предлагали широкий ассортимент фальшивок: сертификаты о вакцинации против COVID-19, отрицательные тесты на COVID-19 и даже справки о противопоказаниях к вакцинации".

В главке добавили, что средняя цена за подделку варьировалась в пределах 2-2,5 тыс. рублей. Заказывали фальшивки, как правило, через интернет.

В полиции отметили, что в ходе рейда удалось задержать с поличным троих курьеров, доставляющих документы, а также в Калининском районе города был задержан мужчина на автомобиле, в багажнике которого нашли поддельные медицинские бланки.

Все изъятые документы направлены на экспертизу, по всем фактам проводятся проверки.