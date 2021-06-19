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СМИ: один человек погиб из-за торнадо в Новой Зеландии

Еще двое пострадали, сообщила радиостанция Radio New Zealand

ТАСС, 19 июня. Торнадо обрушился в субботу утром на южный пригород Окленда в Новой Зеландии. В результате разгула стихии один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand.

Согласно ее сведениям, торнадо обрушился на пригород примерно в 08:30 утра (23:30 пятницы мск). В результате были сорваны крыши и линии электропередачи, повалены деревья, разбиты окна.

Более 20 пожарных бригад занимаются ликвидацией последствий стихии. Также на месте происшествия работают спасатели.

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