СМИ: один человек погиб из-за торнадо в Новой Зеландии

ТАСС, 19 июня. Торнадо обрушился в субботу утром на южный пригород Окленда в Новой Зеландии. В результате разгула стихии один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand.

Согласно ее сведениям, торнадо обрушился на пригород примерно в 08:30 утра (23:30 пятницы мск). В результате были сорваны крыши и линии электропередачи, повалены деревья, разбиты окна.

Более 20 пожарных бригад занимаются ликвидацией последствий стихии. Также на месте происшествия работают спасатели.