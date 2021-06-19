Площадь пожара заповеднике "Денежкин камень" на Урале выросла в 8,5 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Площадь пожара в природном заповеднике "Денежкин камень" в Свердловской области за сутки увеличилась в 8,5 раз, до 52,8 га, накануне она составляла 6,2 га. Об этом сообщила пресс-служба заповедника в субботу.

"Площадь пожара - 52,8 гектаров. Кромка пожара - 3,1 км. Распространению огня способствует сильный ветер не менее 12 метров в секунду, сухая лесная подстилка мгновенно загорается и огнеборцы не успевают взять огонь в кольцо. Горит очень интенсивно. Открытый огонь доходит высотой до 1,5-2 метров. Люди работают на износ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ситуация тяжелая из-за сложного горного рельефа и удаленности источников воды.

Год назад одно из крупнейших возгораний в Свердловской области произошло в природном заповеднике "Денежкин камень" на территории 120 га, спасатели боролись с огнем больше месяца. Тушение было затруднено гористой местностью, аномальной жарой, сильным ветром и отдаленностью от водоемов.

Заповедник "Денежкин камень" является природоохранным научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. Он расположен на севере Свердловской области. Его территория полностью включает массив горы Денежкин камень, восточные склоны Главного Уральского хребта, хребта Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва.