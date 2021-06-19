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В Нижегородской области нашли мертвой иностранную студентку

По данным местных СМИ, речь идет о гражданке США Сироу Кэтрин Илейн
© Александр Щербак/ТАСС, архив

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пропавшая в Нижегородской области 15 июня иностранная студентка найдена мертвой, подозреваемый в ее убийстве мужчина задержан, сообщается в субботу на сайте СК РФ.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения иностранной гражданки (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, около 18:30 мск 15 июня девушка вышла из дома, села в не установленное следствием транспортное средство и направилась в направлении деревни Рекшино Борского района Нижегородской области. По данным местных СМИ, речь идет об обучавшейся в одном из нижегородских вузов гражданке США Сироу Кэтрин Илейн.

"Сегодня в результате масштабной поисковой операции тело девушки было обнаружено. Кроме этого, следователями СК при тесном взаимодействии с региональным ГУ МВД по подозрению в совершении убийства задержан ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района Нижегородской области 1977 года рождения", - говорится в сообщении.

Подозреваемый сотрудничает со следствием. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

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