Прокуратура сообщила о нарушениях в шахте в Кузбассе, где произошло обрушение

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Шахта "Анжерская Южная" в Кемеровской области, где в субботу произошло обрушение и погиб человек, работала с нарушениями требований промышленной безопасности, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Ранее, в мае, на предприятии уже выявлялись нарушения требований промышленной безопасности и охраны труда в части недоукомплектования приборов контроля пылегазовой безопасности горных выработок, невнесения в паспорта датчиков, входящих в систему аэрогазового контроля, сведений о движении и эксплуатации, учете работы и контроля основных технических характеристик. В отношении восьми горных мастеров участка, не в полной мере контролировавших аэрологическую безопасность и [осуществлявших] контроль за составом рудничной атмосферы, по результатам проверки были возбуждены 10 административных дел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководителю предприятия было внесено представление об устранении выявленных нарушений. "В ходе дополнительно проведенной проверки установлено, что необходимые меры по устранению ранее выявленных нарушений приняты не были", - подчеркивается в пресс-релизе.

Утром в субботу на шахте "Анжерская-Южная" произошел выброс метана с последующим обрушением породы. В результате один человек погиб, еще один пострадал. Работа шахты приостановлена. По факту происшествия региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Шахта "Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, при этом добыча угля на предприятии продолжается. В 2019 году на шахте уже происходило обрушение породы, тогда погиб один человек. Из-за нарушений промышленной безопасности работа угольного предприятия временно приостанавливалась, но после их устранения была возобновлена.