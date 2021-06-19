Специалисты МЧС помогают ликвидировать пожар в заповеднике "Денежкин Камень" на Урале

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Почти 20 специалистов МЧС России помогают тушить природный пожар в природном заповеднике "Денежкин Камень" в Свердловской области, который горит на пощади более 52 га. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Для оказания помощи в борьбе с огнем в природном заповеднике "Денежкин Камень" на севере Свердловской области привлечены сотрудники МЧС России. В настоящее время в зоне пожара работают 17 огнеборцев и одна единица техники", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в тушении принимают участие силы и средства ФБУ "Авиалесоохрана", работники заповедника и МЧС России. Основные усилия направлены на создание минерализованных полос вдоль горящей кромки. Спасатели с помощью шанцевого инструмента создают преграды, препятствующие распространению огня. Площадь пожара в заповеднике составляет свыше 52 га, длина кромки пожара превышает 3 км.

Заповедник "Денежкин Камень" является природоохранным научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. Он расположен на севере Свердловской области. Его территория полностью включает массив горы Денежкин Камень, восточные склоны Главного Уральского хребта, хребта Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва.