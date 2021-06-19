Власти сообщили, что один из попавших под завал в кузбасской шахте горняков не пострадал

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Один из двух работников шахты "Анжерская-Южная", попавших под завал во время обрушения породы, не пострадал, сообщает в субботу министерство угольной промышленности региона.

"В 09:21 (05:21 мск) при производстве работ в лаве произошло интенсивное газовыделение с выбросом угля. При разборе завала рабочими участка были обнаружены два человека: один живой, без травм, другой без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Источник в экстренных службах региона уточнил ТАСС, что шахтер был осмотрен медиками, однако медицинская помощь ему не потребовалась.

При этом семье второго, погибшего, шахтера будет оказана материальная помощь от правительства региона и руководства предприятия. Ее размер в региональном министерстве угольной промышленности ТАСС пока не уточнили. Там отметили, что в шахте находилось 182 человека, из них 34 человека - на аварийном участке. Более 180 работников шахты после произошедшего эвакуированы на поверхность. Добыча угля на шахте остановлена до выяснения причин аварии.

Об обрушении на шахте

Утром в субботу на шахте "Анжерская-Южная" произошел выброс метана с последующим обрушением породы. В результате один человек погиб. По факту происшествия региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

По данным региональной прокуратуры, на предприятии ранее уже выявлялись нарушения требований промышленной безопасности и охраны труда, однако они не были устранены. По предварительным данным Сибирского управления Ростехнадзора, на шахте должны были вести работы по бурению разгрузочных скважин для предотвращения динамических явлений, а по факту велись работы по добыче угля.

Шахта "Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, при этом добыча угля на предприятии продолжается. В 2019 году на шахте уже происходило обрушение породы, тогда погиб один человек. Из-за нарушений промышленной безопасности работа угольного предприятия временно приостанавливалась, но после их устранения была возобновлена.