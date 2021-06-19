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Девушка упала со скалы в Башкирии

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения девушку подняли наверх и транспортировали до бригады скорой помощи

ТАСС, 19 июня. Девушка сорвалась со скалы высотой около семи метров в Башкирии, ее подняли при помощи альпинистского снаряжения, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Сегодня утром поступило сообщение о том , что в Нуримановском районе требуется помощь женщине 1979 года рождения, которая упала с Красных Скал высотой 7 метров. На помощь выехали спасатели Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям и медики. При помощи альпинистского снаряжения девушку подняли наверх и транспортировали до бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать осторожность и не выходить на опасные участки.

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