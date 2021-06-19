Главу "групп смерти" задержали на Ставрополье за убийство подростков, попавших под поезд

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Следователи в Ставропольском крае задержали 19-летнего создателя так называемых групп смерти, отправившего гибнуть под колеса электричек двух подростков, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ задержан 19-летний житель Ессентуков, - сообщает СК. - Следствием установлено, что не позднее июня текущего года задержанный создал в одном из мессенджеров ряд групп, где участники проходили различные задания, исполняя которые попадали в психологическую ловушку, где критиковались родители, семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций".

Он обвиняется в убийстве. Уже установлены две жертвы - подростки, которые, выполняя задания задержанного, были сбиты электричками на железной дороге в Липецкой области. Фигуранту уже предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте. Следственно-оперативная группа провела серию обысков в 10 регионах Российской Федерации, уже назначены необходимые экспертизы, допрошены свыше 50 подростков, состоявших в деструктивных группах, широкий круг свидетелей.