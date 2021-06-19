{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главу "групп смерти" задержали на Ставрополье за убийство подростков, попавших под поезд

Фигуранту уже предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Следователи в Ставропольском крае задержали 19-летнего создателя так называемых групп смерти, отправившего гибнуть под колеса электричек двух подростков, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ задержан 19-летний житель Ессентуков, - сообщает СК. - Следствием установлено, что не позднее июня текущего года задержанный создал в одном из мессенджеров ряд групп, где участники проходили различные задания, исполняя которые попадали в психологическую ловушку, где критиковались родители, семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций".

Он обвиняется в убийстве. Уже установлены две жертвы - подростки, которые, выполняя задания задержанного, были сбиты электричками на железной дороге в Липецкой области. Фигуранту уже предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте. Следственно-оперативная группа провела серию обысков в 10 регионах Российской Федерации, уже назначены необходимые экспертизы, допрошены свыше 50 подростков, состоявших в деструктивных группах, широкий круг свидетелей.

Теги
РоссияСтавропольский край
Крушение самолета с парашютистами в Кемеровской области
Медики сообщили, что после крушения самолета в Кузбассе в больницах остаются 11 человек
Четверо пострадавших в тяжелом состоянии, еще четверо пострадавших после обследования направлены на амбулаторное лечение, а остальные госпитализированы
Читать полностью